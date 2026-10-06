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İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 4. maçında A Milli Takımımız, deplasmanda İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele İtalyan basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

Giriş Tarihi:
İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

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İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken, milli takım 0 puanla son sırada kaldı.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya konuk olduğu mücadelede çok sayıda Türk taraftar yer aldı.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

İtalya'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türk taraftarlar deplasman tribününün tamamına yakınını doldurdu.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

MONTELLA İSTİFA SESLERİ SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya konuk olduğu karşılaşmada stadyumda Montella istifa sesleri yükseldi.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

İtalya'nın 26'ncı dakikada Scamacca ile öne geçmesinin ardından deplasman tribününde yer alan taraftarlar bir süre 'Montella istifa' şeklinde tempo tuttu.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

ARAL ŞİMŞİR İLK RESMİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın kanat oyuncusu Aral Şimşir, milli forma altında ilk golünü kaydetti.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Milli takımda daha önce Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında görev alan Aral Şimşir, ilk kez resmi maçta formayı terletti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez resmi bir karşılaşmada görev alırken aynı zamanda milli forma altında ilk gol sevincini de yaşadı. Aral, 61'inci dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Maçın ardından İtalyan basını 3-1'lik sonucu manşetlerine taşıdı.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Corriere dello Sport: Montella'nın Türkiye'sine karşı İtalya'nın performansı Bursa'daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi ve kazandı.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Sportsmediaset: Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra Mancini'nin taktiği işe yarıyor. Montella'nın durumu artık gerçekten tehlikede.

İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

La Gazzetta della Sport: Evet, işte farklı bir İtalya bu! Grup ikinciliğine daha da yaklaştı.

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