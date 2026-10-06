İtalyan basını milli maçı manşetlere taşıdı! "Montella'yı zor durumda bıraktı"

Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken, milli takım 0 puanla son sırada kaldı.
TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya konuk olduğu mücadelede çok sayıda Türk taraftar yer aldı.
İtalya'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türk taraftarlar deplasman tribününün tamamına yakınını doldurdu.
MONTELLA İSTİFA SESLERİ SÜRÜYOR
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya konuk olduğu karşılaşmada stadyumda Montella istifa sesleri yükseldi.
İtalya'nın 26'ncı dakikada Scamacca ile öne geçmesinin ardından deplasman tribününde yer alan taraftarlar bir süre 'Montella istifa' şeklinde tempo tuttu.
ARAL ŞİMŞİR İLK RESMİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
A Milli Futbol Takımı'nın kanat oyuncusu Aral Şimşir, milli forma altında ilk golünü kaydetti.
Milli takımda daha önce Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında görev alan Aral Şimşir, ilk kez resmi maçta formayı terletti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez resmi bir karşılaşmada görev alırken aynı zamanda milli forma altında ilk gol sevincini de yaşadı. Aral, 61'inci dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Maçın ardından İtalyan basını 3-1'lik sonucu manşetlerine taşıdı.
Corriere dello Sport: Montella'nın Türkiye'sine karşı İtalya'nın performansı Bursa'daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi ve kazandı.
Sportsmediaset: Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra Mancini'nin taktiği işe yarıyor. Montella'nın durumu artık gerçekten tehlikede.
La Gazzetta della Sport: Evet, işte farklı bir İtalya bu! Grup ikinciliğine daha da yaklaştı.
ANSA: İtalya maçı kazandı ve Montella'yı zor durumda bıraktı.
Tuttomercato: İtalya hat-trick yaptı ve Mancini yerini garantiledi. Kriz içindeki Türkiye ise Vincenzo Montella'nın rolünü sorgulamaya başladı.
Tuttosport: İtalya, Türkiye karşısında hat-trick yaptı.