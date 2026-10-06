Spor yazarları İtalya-Türkiye maçını değerlendirdi! "Uluslar Kabus Ligi"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken, A Milli Takım 0 puanla grubun son sırasında kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, İtalya-Türkiye karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazılar... (A Milli Takım Spor haberleri)