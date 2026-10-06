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Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Uluslar A Ligi Grup 1 4. maçında A Milli Takımımız, deplasmanda İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...

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Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

A Milli Futbol Takımımız 5 Ekim Pazartesi günü Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile karşılaştı.

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Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan ekibimiz bu sonuçla beraber, Uluslar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda yenilmiş oldu.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Dün geceki sonucun ardından Usta Yazar Ömer Üründül, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Uluslar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçı da yenilgi ile kapattık. Dün gece rekor sayıda önemli oyuncularımız eksikti.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Buna rağmen futbolcularımız korakor şahsiyetli bir mücadele sergilediler. Ama değiştiremediğimiz makus talihimiz var; o da kolay goller yemek.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Dün yine bu tarzda 3 gol yedik. Bunun dışında İtalya'nın Uğurcan'ın kurtardığı bir tane net pozisyonu var.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Biz ilk yarıda 25 dakika oyunu karşı alanda oynadık, 5 korner kazandık. Ama hiçbir şekilde üretemedik

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Zaten bu boy vasatisi ile kornerlerden gol çıkarmak tesadüfe bağlı olurdu. İkinci yarının ilk bölümünü de iyi oynadık.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Aral ile iki pozisyon bulduk, sonra Aral ile golü bulduk. Ama kısa süre sonra yine yenik duruma düştük.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Bu arada yine oyunu bırakmadık. Salih'in bir şutunu Donnarumma kurtardı. Son dakikalarda yediğimiz golle maçı 2 farklı kaybettik.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Ön plana çıkan İsmail ile Salih'in mücadelesi oldu. Bunun yanında Yunus'un başarılı performansı ve devamlılığı oldu.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

Bu dört maçtan sonra şöyle bir görüş belirtmek istiyorum. Grubumuzda çok güçlü takımlar var, bu herkesin bildiği bir gerçek. Hakan-Kenan ve de Orkun'un eksiklikleri son derece sıkıntıydı. Güçlü rakiplerimizin kadroları bol alternatifliydi. Onlar eksik oyuncuları da olsa giderebilecek hamleler yapabildiler.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Değiştiremediğimiz makus talihimiz..."

4 maçtan görüşüm şöyle; İtalya ve Belçika maçlarında performansımız her yönden olumsuzdu. Ama Fransa'nın yanında dün geceki maçtaki mücadele ve kafa tutmamız olumluydu.

#İtalya #Uluslar Ligi #Sabah Gazetesi #Ömer Üründül
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