Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Montella'nın öğrencileri, Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Heyecanla beklenen maç ATV'de canlı olarak yayınlanacak. İşte Türkiye-Fransa maçı öncesi tüm önemli detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, ilk kez yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak dev karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Bizim Çocuklar'da ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Dev zaferlerine alışkın olduğumuz ay-yıldızlı ekibimizden Dünya Kupası dördüncüsü Horozlar karşısında yeni bir zafer daha bekliyoruz. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Fransa maçı Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Zwayer yönetecek.

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SON İKİ KARŞILAŞMADA ÜSTÜNÜZ

Türkiye ile Fransa, bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Ancak Horozlar karşısında son iki maçta büyük bir üstünlük kurduk. 8 Haziran 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde Konya'da oynadığımız maçta Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0'lık bir zafer kazandık. Rövanşta da Fransızlara boyun eğmedik ve 14 Ekim 2019'da Paris'te yine Kaan Ayhan'ın attığı golle 1-1 berabere kaldık. Öte yandan Fransa'da sakatlığı nedeniyle 27 yaşındaki stoper Konate kadrodan çıkartıldı.



KOCAELİ'DE BİLEĞİMİZ BÜKÜLMÜYOR

Bizim Çocuklar, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak. Kocaeli, 2008'de başlayan A Milli Takım serüveninde bugün, Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kentte daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Milli Takımımız, Kocaeli'deki ilk maçında 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda özel maçta Şili'yi 1-0 yendi. 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan'ı da 4-1 mağlup etmeyi başardı.

655

A Milli Takımımız, tarihindeki 655'inci maça Fransa karşısında çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.

37

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek. Montella'yla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde 46 gole engel olamadı.

İŞTE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

25 EYLÜL CUMA

21:45 Türkiye-Fransa/ATV

21.45 İtalya-Belçika/A HABER

21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper, Deniz

FRANSA: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Doue, Mbappe