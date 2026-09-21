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A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

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A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer ile seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.

Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Dün liglerinde maçları olan futbolcular, yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken, diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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