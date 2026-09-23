Türkiye-Fransa maçının hakemi açıklandı! Okan Buruk tepki göstermişti

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak kritik Türkiye - Fransa karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu. Saat 21:45'te başlayacak olan bu önemli mücadelede düdük Alman hakem Felix Zwayer'in olacak.

Uluslar Ligi A Grubu'nda A Milli Takımımızın Fransa ile 25 Eylül tarihinde oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

Saat 21:45'te başlayacak olan bu önemli mücadelede düdük Alman hakem Felix Zwayer'in olacak.

Karşılaşmada görev yapacak hakem ekibinin tamamı Almanya Futbol Federasyonu'ndan isimlerden oluşuyor:

Maçın Hakemi: Felix Zwayer (Almanya)

Yardımcı Hakemler: Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer (Almanya)

Dördüncü Hakem: Florian Badstübner (Almanya)

VAR (Video Yardımcı Hakem): Christian Dingert (Almanya)

AVAR (Asistan VAR): Johann Pfeifer (Almanya)

OKAN BURUK DINGERT'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Sporting-Galatasaray maçında VAR'da görev alan ve Türkiye-Fransa karşılaşmasına VAR hakemi olarak atanan Christian Dingert'e tepki göstermişti.

"DİNGİL DE DEDİLER AMA..."

Buruk, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. VAR'a çağırmayan Alman hakemin adını unuttum. Adı neydi? 'Dingert'. Dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin hakemlik hayatını bitirirdim. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. Belki Lizbon'dan 3-0, 4-0 kazanıp da gelebilirdik." ifadelerini kullanmıştı.