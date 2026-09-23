Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, takımla bir toplantı gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, futbolcu grubuna olan güvenini vurguladı.

Tarihinde ilk Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, 25 Eylül tarihinde Fransa ile Kocaeli'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Posta'da yer alan habere göre teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu maçlar öncesi oyunculara olan güvenini ifade etti. Takımla toplantı yapan İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"FORMAYI HAK EDEN GİYECEK"

"Uluslar A Ligi'nde ilk kez oynayacağız. Biz buraya tesadüfen değil, bileğimizin hakkıyla geldik. Şimdi bunu, tüm dünyaya gösterme zamanı. Ev sahibi olduğumuz ilk iki maç, bizim için çok önemli. İyi başlayıp, iyi bitirmeliyiz. Henüz sezon başı ve herkes tam formunda değil. Bunun için, formayı hak eden giyecek. Benim, sizlere olan inancım tam. Önce Fransa, ardından İtalya karşısında terinizin son damlasına kadar savaşmanızı istiyorum."

SON İKİ KARŞILAŞMADA YENİLGİ YOK

Türkiye ile Fransa, son olarak EURO 2021 Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Fransız ekibiyle oynadığı son iki mücadeleden de mağlubiyet almadan ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, 8 Haziran 2019 tarihinde Konya'da oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in kaydettiği gollerle Fransa'yı 2-0 mağlup etti. 14 Ekim 2019'da Parc des Princes'te oynanan mücadelede ise Olivier Giroud ve Kaan Ayhan'ın karşılıklı golleri sonucunda taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İDMANDA TEMPO YÜKSELDİ

A Milli Takım, salı günü gerçekleştirdiği antrenmanla Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Önceki gün oyunculara yenileme çalışması yaptıran teknik direktör Vincenzo Montella, salı günkü idmanda tempoyu artırdı. İtalyan çalıştırıcı, futbolcularına yüksek tempolu bir antrenman programı uyguladı.

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 17.00'de basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.