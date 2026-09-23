Bizim Çocuklar'ın Uluslar Ligi macerası başlıyor! Milli heyecan Atv'de

A Milli Futbol Takımımız, cuma akşamı ATV’den ekranlara gelecek nefes kesen mücadelede Fransa’yı ağırlayacak. Millilerimiz, Avrupa futbolunun en yüksek seviyesinde sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir heyecan yaşayacak. Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa'nın en yüksek seviyesinde sahaya çıkacak. Milliler, UEFA'nın yeniden düzenlendiği maç takvimiyle beraber 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında dört karşılaşmaya çıkacak. İlk mesaimiz ise 25 Eylül Cuma akşamı Kocaeli'de Fransa maçıyla başlayacak.

Dev mücadele saat 21.45'te oynanacak.

UNUTULMAZ BAŞARILAR

Ay-yıldızlı takımımız, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde son dönemde unutulmaz başarılara imza attı. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te çeyrek final oynadı, 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak büyük bir hasreti sona erdirdi ve tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlılar, UEFA ve FIFA'nın ev sahipliğindeki turnuvalarda en yüksek seviyede boy göstermeyi başardı.

TAKIMDA DÖRT YENİ İSİM

Milli takımımızda ilk kez kadroya davet edilen futbolcular farklı bir heyecan yaşıyor.

Vincenzo Montella'nın kadro tercihinde özellikle ilk kez davet alan dört futbolcu dikkat çekiyor.

İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ kariyerlerinde ilk kez A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi. Henüz A Milli Takım formasını giymeyen kaleci Okan Kocuk ise daha önce aday kadroya davet edilmişti.