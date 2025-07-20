Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, buradaki 2'nci hazırlık maçında Jose Mourinho'nun eski takımı Uniao Leiria ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE UNİAO LEİRİA-F.BAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Diego Carlos, Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ, Fred, Szymanski, Cengiz, Oğuz, En-Nesyri
Uniao Leiria: Victor, Rofino, Silva, Ze Pedro, Maga, Rodriguez, van der Gaag, Munoz, Daniel, Jair, Pablo Fernandez
UNİAO LEİRİA-F.BAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Portimao Stadı'nda oynanan müsabaka, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.
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