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G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! Sözleşme detayları... G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! Sözleşme detayları... 20:34
G.Saray-Admira Wacker | CANLI G.Saray-Admira Wacker | CANLI 19:50
Fatih Tekke yeni transferi açıkladı! Fatih Tekke yeni transferi açıkladı! 19:32
G.Saray'dan Kim Min-Jae harekatı! G.Saray'dan Kim Min-Jae harekatı! 18:01
Trabzonspor'dan farklı prova Trabzonspor'dan farklı prova 16:53
Fırtına Saul Niguez'e kavuşuyor! Fırtına Saul Niguez'e kavuşuyor! 15:35
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Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Shakhtar hazırlıklarına başladı 14:53
Yusuf Demir'in transferi suya düştü! Yusuf Demir'in transferi suya düştü! 14:34
Alvaro Morata için flaş iddia! Alvaro Morata için flaş iddia! 13:28
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! 13:16
Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Zob Ahan maçı canlı yayın bilgileri 11:39
UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı notları! 10:53
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