A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti.
Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerin çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye - Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların diğer eşleşmeleri ve kadrosu şu şekilde:
İtalya-ABD
Polonya-Çin
Brezilya-Almanya
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge