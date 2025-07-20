Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Portekiz temsilcisi UD Leiria ile Estádio Municipal de Albufeira'da karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin ilk golünü 57. dakikada Ze Vitor kendi kalesine kaydetti. Skoru belirleyen gol ise 90+3'te İrfan Can Kahveci'den geldi: 2-0.
Mourinho'nun öğrencileri bir sonraki hazırlık maçında 23 Temmuz'da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Fenerbahçe, Ze Vitor'un kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/NnUETyHaYx— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025
Cenk Tosun'un indirdiği topa şık bir vuruş yapan İrfan Can Kahveci, skoru belirledi! 🟡🔵 pic.twitter.com/4cfMIjtJuc— S Sport Plus (@ssportplustr) July 20, 2025