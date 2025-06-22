2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçında Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geliyor. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan 2. etap maçlarında Filenin Sultanları son olarak Güney Koreyi 3-0 mağlup etti.
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye-Brezilya 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçı saat 19.30'da başladı.
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Brezilya maçı TRT Spor 'dan canlı olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE