A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin İstanbul etabında son maçına Brezilya ile karşılaştı.
Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Filenin Sultanları, böylelikle namağlup serisini sürdüremedi.
Milliler, mücadeleyi kazanması durumunda tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde üst üste 8 galibiyet almış olacaktı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Türkiye 18-25 Brezilya
2. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Brezilya
3. Set Sonucu: Türkiye 23-25 Brezilya
4. Set Sonucu: Türkiye 15-25 Brezilya