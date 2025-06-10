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Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" 00:11
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Demir Ege transferinde sürpriz! Demir Ege transferinde sürpriz! 18:08
İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü! İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü! 17:36
Transferde ortalık karışacak! G.Saray ve Skriniar... Transferde ortalık karışacak! G.Saray ve Skriniar... 16:35
Beşiktaş'ta Muçi krizi! Beşiktaş'ta Muçi krizi! 16:19
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Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu! Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu! 15:44
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F.Bahçe'de Skriniar belirsizliği! Ayrılacak derken... F.Bahçe'de Skriniar belirsizliği! Ayrılacak derken... 13:07
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 10 Haziran 2025