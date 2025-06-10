Meksika Türkiye maçı CANLI | Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu kapsamında hazırlıklarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların ilk 11'i belli oldu.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

MEKSİKA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Meksika: Henüz açıklanmadı.

Türkiye: Berke, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, İsmail, İrfan Can, Yasin, Kerem, Arda, Kenan