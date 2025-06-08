Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında tarihi bir zafere imza attı. Öncü, tarihi zaferin ardından İstiklal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabını birincilikle bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta tarihi bir başarı elde etti.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren Deniz Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı.

Öncü, tarihi zaferin ardından İstiklal Marşı'nda gözyaşlarını tutamadı.