Çin 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları seriyi sürdürdü!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi 4. maçında Çin ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Böylece millilerin galibiyet serisi devam etti. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2025- 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2025- 17:04