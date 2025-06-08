A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 4. maçında Çin ile kozlarını paylaştı. Turnuvada çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, Çin'e karşı da aldıkları galibiyet ile seriyi sürdürdü.
Milli takım, bir sonraki maçta 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Çin 25-19 Türkiye
2. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye
3. Set Sonucu: Çin 31-29 Türkiye
4. Set Sonucu: Çin 26-28 Türkiye
Final Seti Sonucu: Çin 12-15 Türkiye