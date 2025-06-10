Meksika-Türkiye hazırlık maçı yayın bilgisi: Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MİLLİ MAÇ İZLE

A Milli Futbol Takım'ımız, FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu öncesinde hazırlıklıklara başladı. İlk hazırlık maçını Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile yaparak galibiyet alan Bizim Çocuklar, ikinci hazırlık maçında ise Meksika ile kozlarını paylaşacak. Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak Bizim Çocuklar, ülkeye namağlup dönmek istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 14:45