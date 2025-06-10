FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Takım, ABD'deki ikinci hazırlık maçında, Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Chapel Hill kentindeki Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Bizim Çocuklar'ın hedefi galibiyetle eve dönerek moral depolamak. Peki Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran Salı günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Meksika: Rangel, Araujo, Vasquez, Reyes, Gallardo, Alvarez, Lira, Ruiz, Mora, Guinones, Gimenez.
Türkiye: Muhammed, Mert, Çağlar, Yusuf, Mustafa, Demir Ege, İsmail, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan.
TARİHTEKİ İLK KARŞILAŞMA
Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak. Bu maç, iki takım
arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI TV8 CANLI İZLE
Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlılar, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.