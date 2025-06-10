A Milli Takım, ABD'deki 2. hazırlık maçında Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu gece yani (salıyı çarşambaya bağlayan gece) TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

DÜDÜK GAYMES'TE

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak. Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi.

641'İNCİ MAÇ

ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 karşılaşma oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

KUTUCU'NUN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi süren Ahmed Kutucu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Milli takımın, ABD ile yaptığı karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Ahmed, söz konusu maçın kadrosunda yer alamamıştı.

MİLLİLER HAZIR

A Milli Takım yaptığı idmanla Meksika maçının hazırlıklarına devam etti. Vincenzo Montella önderliğindeki antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Milli futbolcular 2'de 2 yaparak ABD'den dönmeyi planlıyor.

MAÇ SONU DÖNÜŞ

Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlılar, maçın ardından Türkiye'ye dönecek. Fotomaç'ın haberine göre karşılaşmanın muhtemel 11'leri gün yüzüne çıktı.

İŞTE MEKSİKA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

MEKSİKA: RANGEL, ARAUJO, VASQUEZ, REYES, GALLARDO, ALVAREZ, LIRA, RUIZ, MORA, QUINONES, GIMENEZ

TÜRKİYE: MUHAMMED, MERT, ÇAĞLAR, YUSUF, MUSTAFA, DEMİR EGE, İSMAİL, ORKUN, ARDA, OĞUZ, KENAN