A Milli Futbol Takımı'mız, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Meksika'ya Pineda'nın tek golüyle 1-0 mağlup oldu.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-0'lık Meksika galibiyetiyle sonuçlandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Orbelin Pineda kaydetti.

İlk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da Meksika maçı sonrası ABD kampı sona erdi.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

ABD'deki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

KAAN AYHAN KAPTAN

A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı.

TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.