A Millî Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup ettiği özel karşılaşmayı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.
Başkan Hacıosmanoğlu'na, karşılaşmayı birlikte izlediği T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal eşlik etti. Maç sonrasında Hacıosmanoğlu, Büyükelçi Önal'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Millî Takım forması hediye etti.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takımımızın Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıkları kapsamında karşılaştığı ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği özel maçı T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile tribünden izledi. TFF… pic.twitter.com/WrnidP4OHF— TFF (@TFF_Org) June 7, 2025