TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Büyükelçi Önal'a forma hediyesi

A Milli Futbol Takımı'mızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında deplasmanda ABD’yi 2-1 mağlup ettiği özel karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile birlikte tribünden takip etti. Hacıosmanoğlu, maç sonu Önal'a A Milli Takım forması hediye etti.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2025- 01:42