TFF açıkladı! Gökhan Gönül...

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlük görevini bıraktığını duyurdu.

KONUYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE OLDU:

Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

"Ay-Yıldızlı forma için çalışmaktan onur duydum"

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Millî Takımda görev yaptığını belirten Gökhan Gönül, genç millî takımlar teşkilatının bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.