Vincenzo Montella: Nereye gidersek gidelim...

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında ABD'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında ABD'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık."

"Sorumluluklarımızın farkındayız. Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."