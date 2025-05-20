23 Mart'ta oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup etmiş ve ilk maçı da evinde 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar A Ligi'ne yükselmişti.

Puskas Arena'da oynanan rövanş karşılaşmasında İstiklal Marşının okunduğu sırada bazı Macar taraftarlar milli marşı ıslıklamıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, milli marş sırasında ortaya çıkan sıkıntıdan dolayı Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin euro para cezası verildi. Bunun dışında mücadele esnasında tribünlerde yaşanan ayrımcı davranışlar, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi eylemler nedeniyle Macaristan'a toplamda 72 bin 500 Euro para cezası daha kesildi. Ayrıca tribün kapatma cezası da verildi.

Söz konusu tribün kapatma cezası 2 yıl ertelendi ve tekrarlanması durumunda yürürlüğe konulacağı bildirildi.