A Milli Takım'ın, ABD ile karşılaşacağı hazırlık maçı öncesi Vincenzo Montella basın toplantısında konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Arzu edilen bir rakip olduğumuz için bizi davet etmeleri tabii ki mutlu etti. Bu maçlarda en iyi şekilde performansımızı ortaya koymak istiyoruz. Buradayız, seneye de burada olmak istiyoruz. Bizim için iki önemli maç oynayacağız. Farklı bir gerçeklikte iki maç olacak. Rakiplerimizin ligleri devam ediyor. Kondisyon olarak önde olabilirler ama önemli değil, bazı eksiklerimiz olsa da biz kendi performansımıza bakacağız. Hazırlık maçları belki çok fazla önem taşımıyor gibi gözükse de bizim için sonuç almak da en önemli kısım. Bu nedenle en iyi performansımızı vereceğiz.

Kamuoyunda zaman zaman eleme grubunu İspanya birinci bitirir, ikincilik mücadelesi veririz' yorumları yapılıyor. Sizin bu yorumlarla ilgili düşünceniz nedir?" sorusu üzerine şöyle konuştu: Genellikle hazırlığımıza önem veren bir insanım. Avrupalı takımlar olarak eylül ve haziran başındaki maçlar, her zaman daha zorlu geçer. En önemlisi ilk maça konsantre oluyoruz. Elemelerde ilk maçımız Gürcistan'a karşı ve Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler, biz biraz daha fazla ilerleyebildik. Tüm maçlar çok önemli. İlk maçımız deplasmanda çok önemli bir rakibe karşı olacak. Hazırlıklarımız ona göre olacak, sonrasında adım adım ilerleyeceğiz.

FENERBAHÇE İDDİALARI HAKKINDA:

Montella'ya "Adınız başka kulüplerle de anılıyor. Fenerbahçe iddiaları da var. Milli takım ve kulüp takımını beraber çalıştırabileceğiniz de konuşuluyor? Bu iddiaların gerçekliği var mı?" sorusu soruldu.

Tecrübeli çalıştırıcı bu soruya, "Futbolcuyken de hocayken de çok fazla televizyon izlemiyorum ve haber takip etmiyorum. O nedenle böyle şeylerden fazla etkilenmiyorum. Burada çok mutluyum, başkanımızla olan ilişkimiz iyi, futbolcularımızla ortamımızı görüyor. Kendi tutkusunu da yakından takip ediyorum, takım otobüsüyle gelip antrenmanı izledi. Milli takımda olmaktan çok keyif alıyorum." şeklinde yanıt verdi.