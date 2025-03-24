Dominik Szoboszlai Arda Güler'in hareketini hazmedemedi! Sahada veremediği cevabı...

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek toplamda 6-1'lik skorla A Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Karşılaşma esnasında Arda Güler ile gerilim yaşayan Dominik Szoboszlai, maçın ardından bir Macar haber sitesinin Güler'in kendisine sus işareti yaparken çekilen o fotoğrafı paylaşmasının ardından şok eden bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2025- 11:39