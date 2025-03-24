Haberler Milli Takım Haberleri Bizim Çocuklar'ın sıradaki hedefi Dünya Kupası! İşte eleme maçlarının tarihleri

Bizim Çocuklar'ın sıradaki hedefi Dünya Kupası! İşte eleme maçlarının tarihleri FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde daha önceden E Grubu'nda yer alacağı ve rakiplerinin Gürcistan ile Bulgaristan olacağı belli olan A Milli Futbol Takım'ımızın son rakibi ise UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Eşleşmesi'nde Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden İspanya oldu. Öte yandan Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası Elemeri'ndeki fikstürü de belli oldu. İşte maçların tarihleri ve saatleri... | Son dakika spor haberleri Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2025- 14:46









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A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Millilerin 2026 Dünya Kupası'na katılmak için eleme turunda karşı karşıya geleceği son rakip de belli oldu.