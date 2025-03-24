Bizim Çocuklar'ın sıradaki hedefi Dünya Kupası! İşte eleme maçlarının tarihleri
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde daha önceden E Grubu'nda yer alacağı ve rakiplerinin Gürcistan ile Bulgaristan olacağı belli olan A Milli Futbol Takım'ımızın son rakibi ise UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Eşleşmesi'nde Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup eden İspanya oldu. Öte yandan Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası Elemeri'ndeki fikstürü de belli oldu. İşte maçların tarihleri ve saatleri... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 24.03.2025- 14:46