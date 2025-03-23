A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 3-1'in rövanşında 3-0'la geçti ve A Ligi'ne yükseldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 3-0 mağlup etti.

27. dakikada Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.

37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Millilerin ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta ikinci yarıda başka gol olmadı ve Vincenzo Montella'nın öğrencileri, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

YUSUF İLK KEZ MİLLİ FORMAYLA

Milli Takımımız'da Yusuf Akçiçek, maçın 82. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla ilk kez sahaya çıktı.

2.5 YILDIR YENİLMİYORLARDI

Millilerimizin deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Macaristan, 2.5 yıl sonra sahasında ilk mağlubiyetini aldı. Macarlar, en son 26 Eylül 2022'de İtalya'ya 2-0 yenilmişlerdi.