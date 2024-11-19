A Milli Takım, Uluslar B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesi sonrası Türkiye grubu ikinci sırada tamamladı.
Milliler, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynayacak.
A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde:
- İskoçya
- Macaristan
- Sırbistan
- Belçika
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.