A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Eren Dinkci aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan…— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 17, 2024