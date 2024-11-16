UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Galler ile gölsüz berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında ay-yıldızlılarda 89. dakikada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız.

Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum.

"HANGİ İKSİR FORMUNU BÖYLE YÜKSELTTİ?"

Kerem Aktürkoğlu: Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz.