Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! "Tek kelimeyle muhteşemdi"
Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda'yı konuk etti. Bizim çocuklar İzmir'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları ise Türkiye - İzlanda maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Montella Galler maçında bir kez daha Barış Alper'i santrafora devşirmeye kalktı, savunmanın solunda da sağ ayaklı Mert'i kullandı Dün İzlanda karşısında böyle maceralara girmek yerine aklın yolunu takip eden bir Montella gördük ve mutlu olduk. Barış'ın yerinde klasik santrafor Umut Nayır vardı, savunmanın solunda da anadan doğma sol bek Eren Elmalı. Sonuç olarak dengeli bir görüntü verdik.
Arda, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can gibi kaliteli ayaklar zaten top bizdeyken hünerlerini gösteriyorlar. Asıl mesele top rakibe geçtiğinde bu kaliteli ayakları biraz geri koşturabilmekti dün bunu da yaptık. Kerem, Arda, Hakan en az ikişer kez geriye koşup pas arası yaptılar. Kalitemiz belli, enerjimiz sınırlı ve karşımızda fizik gücüyle oynayan, üç korneri bir penaltı kabul eden bir İzlanda var. Grupta bundan önce attıkları üç gol gibi bize de kornerden attılar. Yani adamların işi bu!
Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi.
Benfica nasıl bir oyuncu aldığını dün gece çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır. Zaman zaman ters hareketleriyle rakibin ruh sağlığını bozan Arda'nın araya attığı toplar, denediği şutlar, Eren'in bindirmeleri, Hakan'ın ters topları, Abdülkerim'in mücadeleci oyunu derken tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, formanın hakkını verdiler. Kerem ile Aslı bildik hikayedir. Dün farklı bir versiyonunu sahnelemiş olduk; Kerem ile İzlanda!
MUSTAFA ÇULCU – HAK EDİLMİŞ ZAFER
Uzun bir zamandır böyle bir kadro ile maça başlamamıştık. Her oyuncumuz orjin pozisyonunda oynadı. Galler maçında topu rakibe bırakmış % 32 topa sahip olan takımımız bu maçta ilk yarıda % 70 topa sahip olan taraf oldu. Maç boyunca bu üstünlüğümüz hep devam etti. İzlanda fizik kalitesi yüksek bir takım. Bizi fiziki mücadeleye zorlayarak oyunumuzu bozmak duran top ve uzun taç atışları ile gol bulmak istedi.
Karadağ maçında kornerden bu anlayışla iki gol buldular. Bunu bildiğimiz halde bize de benzer golü attılar. Hiç mi önlem alınmaz? Palsson'a antrenmanda bile böyle rahat kafa vurdurulmaz. Milli takımımız kaliteli ve ritimli pas oyunu ile rakibin bu sermayesini işlemez hale getirdi. Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun öz güveni ve form durumu çok yüksek. Attığı goller bunu net doğruluyor. İkinci yarıda yapılan değişiklikler doğru zamanda doğru hamleler oldu. Takımızın sahada diri ve enerjik kalmasını sağladı. İsmail müthiş mücadelede etti.
Arda Güler oynadığı futbol ile keyif verdi. Özlediğimiz ve beklediğimiz güzel futbol ile haklı bir galibiyet aldık. Maç boyunca desteğini devam ettiren İzmir seyircisini kutlarım. Arnavut hakem Enea Jorgji 40 yaşında. UEFA'daki performansına baktığımızda vasat bir hakem. Yönettiği en önemli müsabakalardan biri akşamki maç diyebiliriz. Avrupa da bu sezon maç sayıları fazlalaşınca UEFA da hakem arayışı içine girdi. Her hakemden faydalanmak istiyor.
22. dakikada sahaya atılan ikinci topta maç topu henüz taca çıkmamıştı hakem atışı ile oyun tekrar başlamalıydı. Ancak ekrana tam görüntü yansımamış olsa da gördüğümüz kadarıyla İzlanda nın serbest vuruşla başladı bir numaralı yardımcı Denis Rexha hakemi yanılttı. 44. dakikada İzlanda ceza alanı önünde Gretarsson'un Umut'a yaptığı faulde penaltı beklentisi oldu.
Ancak pozisyon dışarıda frikik ve Gretarsson'a sarı kart doğru. Maçın VAR hakemi İtalyan Luca Pairetto başarılı bir hakem. Kerem ile 58'de bulduğumuz golde ofsayt kararı ve gol iptali doğru. Yönettiği müsabakalarında çok sarı kart göstermesi ile bilinen hakem Jorgji'nin akşamki maçta sadece üç sarı kart göstermesi olumluydu.
LEVENT TÜZEMEN – ÖZLEYECEKSİNİZ
Bir İzmirli olarak çok gururluyum. 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde Milli Takım destan yazdı ve uzun süredir özlediğimiz oyunu, mücadeleyi, kaliteyi izlettirdi. Milliler'i İzlanda zaferinden dolayı kutluyorum. Sistemler maç kazandırmaz stratejiler çok önemlidir. Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı.
Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı.
İlk yarı İzlanda tek atakta ve duran topta golü bulurken Milli Takım oyuna çok hakimdi ve pas üstünlüğünü hiç kaybetmedi ve ciddi ataklar yaptık. Aklını yetenekli ayaklarıyla birleştiren Arda Güler maestro gibiydi, rakip eksiltmede başarılıydı ve hücumu başlatırken arkadaşlarına ölçülü paslar attı.
Millilerin en önemli özelliği sıkışan oyundan ve fizik gücü üst düzeyde olan İzlandalı oyuncuların ön alan baskısından kurtulmak için oyunu akıllıca ters yöne taşıdılar. Savunmada Merih ile Abdülkerim doğru pozisyon aldıkları gibi rakibi karşılamada, pozisyon engellemede başarılıydılar. Abdülkerim kritik pozisyonları takipçiliği ve dikkatiyle önledi. Umut Nayir çok çalıştı. Eren Elmalı sakin, dikkatli ve çalışkandı. Milliler'in takım halinde uyumlu oynamaları ve birbirlerini ezberlemiş gibi pas yapmaları alkış aldı.