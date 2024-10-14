A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor."

"Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız."

"4 tane farklı futbolcuyla, 4 tane gol attık. Bu çok ayrı bir not. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun öne çıkması durumunda bu tarz sonuçlar almak keyif veriyor."

"Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız"