Türkiye U21 - Letonya U21 maçı canlı izle

Türkiye U21 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, sahasında Letonya U21'i konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar kazanmak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirisiniz...

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Letonya ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Letonya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Emre, Uğur, Ahmetcan, Emin, Taha, Yunus, Livan, Bartuğ, Ömer Faruk, Doğuhan, Erencan

Letonya: Janis Beks, Aleksejs Kudelkins, Novikovs, Vientiess, Rascevskis, Penkevics, Patika, Melkis, Bruno, Maslovs, Kaspars

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Letonya maçı 11 Ekim Cuma günü 19.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi yönetiyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: