GOL | Türkiye U21 1-0 Letonya U21
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Türkiye U21 takımı, 35. dakikada Erencan Yardımcı'nın attığı golle Letonya U21 karşısında 1-0 öne geçti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
GOL | Türkiye U21 1-0 Letonya U21 11 Ekim 2024 | 12:00
00:49
GOL | San Marino 1 - 6 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:44
GOL | San Marino 1 - 5 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:44
GOL | San Marino 1 - 4 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
01:08
GOL | San Marino 1 - 3 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:45
GOL | San Marino 1 - 2 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
00:51
GOL | San Marino 0 - 2 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00
01:29
GOL | San Marino 0 - 1 Türkiye 10 Eylül 2024 | 12:00