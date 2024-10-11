GOL | Türkiye U21 3-0 Letonya U21
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Türkiye U21 takımı, 65. dakikada Poyraz Yıldırım'ın attığı golle Letonya U21 karşısında skoru 3-0'a getirdi.
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