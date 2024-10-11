Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı ağırladı. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1 – 0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Karadağ ise oynadığı 3. maçta 3. mağlubiyetini aldı. İşte maçın detayları…
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Kuc, Sipcic Jovović, Bakic, Marusic, Jovetic, Camaj, Krstovic
MAÇTAN DAKİKALAR:
İlk yarıda sahada üstünlük kuran A Milli Takımımız, gol girişimlerinde başarıya ulaşamadı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk yarı 0 – 0 beraberlikle bitti.
İkinci yarının 69. Dakikasında İrfan Can Kahveci ile Bizim Çocuklar, skoru 1 – 0 yaptı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü.