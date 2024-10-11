Türkiye 1 - 0 Karadağ | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı ağırladı. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1 – 0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Galler ile puan farkını 2'ye çıkardı. Karadağ ise oynadığı 3. maçta 3. mağlubiyetini aldı. İşte maçın detayları… | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2024- 00:01