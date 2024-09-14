Son dakika spor haberi: 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nın kura çekimi yapıldı. Bu turnuvada, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

İSTANBUL, (DHA)-2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.

Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, TÜRKİYE, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek.