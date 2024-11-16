Montella: Soyunma odasına girdiğimizde...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Türkiye, evinde Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz."

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız."

"Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk."

"Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu."

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."