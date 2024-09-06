Vincenzo Montella: Hedeflerimiz ve çalışmalarımız...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"TEMPOLU MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

"Çok tempolu ve fiziksel bir maç bekliyor bizi. Devamlılığı getirmemiz ve kompakt oynamamız lazım. Mesafeleri iyi ayarlamamız lazım. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız her zaman kazanmak üzerine. Geçen sene birçok ilki başardık, umarım burada da ilk kez kazanabiliriz. Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz."