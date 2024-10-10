Arda Güler'den Ancellotti sözleri: Hocamla aramda...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te A Milli Takım, Karadağ ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda Arda Güler açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ...

"Ancelotti ile gerginlik yaşadığın speküle ediliyor. Böyle bir şey var mı?"

"Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum."

"MİLLİ TAKIMLA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum.

Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."