TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı!
Ay - yıldızlılar Polonya'ya mağlup!
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!
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