A Milli Takım'da şok sakatlık! Mustafa Hekimoğlu İzlanda maçında yok
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi A Milli Takım'da flaş bir sakatlık yaşandı. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlui sakatlığı sebebiyle İzlanda maçı kadrosundan çıkarıldı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 23:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024- 23:47
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi A Milli Takım'da flaş bir sakatlık yaşandı.
Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlui sakatlığı sebebiyle İzlanda maçı kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Mustafa Erhan Hekimoğlui kasığındaki ağrı sebebiyle izlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi.