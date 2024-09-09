A Milli Takım'ın, İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arda Güler dikkat çeken açıklamalara yer vedi.

İŞTE ARDA'NIN AÇIKLAMALARI:

Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet.

Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz.

Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum.

Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz.

Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah.

Kerem abiye asist yaptığım için çok mutluyum. İnanılmaz oynadı gerçekten. Bizi çok mutlu etti. Galibiyetin mimarı o. Hepimiz kutladık Kerem abiyi. Bugün ofansif anlamda çok iyiydik.