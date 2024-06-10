A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella da Varşova'da saat 21.45'te Polonya ile oynanacak mücadele öncesi kadro tercihini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçında bugün Polonya'yla Varşova'daki Narodowy Stadı'nda saat 21.45'te karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Millilerimiz, son hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Fotomaç'ın haberine göre Ay-Yıldızlılar, yarın Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak belirlenen Barsinghausen kasabasındaki tesislerde sürdürecek. Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Türkiye; EURO 2024'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'ndaki Polonya'nın rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Arda, Kenan, Kerem, Cenk