Vincenzo Montella: Bu galibiyet Türk milletine armağan olsun

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. A Milliler, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli Takım, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK MUTLUYUZ"

Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız."

"BU GALİBİYET TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN OLSUN"

Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen."

"İLK 30 DAKİKA ÇOK HIZLIYDIK"

"Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz.