A Milli Takımı'mız, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede milliler sakatlık şokuyla sarsıldı. A Milli Takım'da, İtalya karşısında sakatlanan Ozan Kabak oyuna devam edemedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelirken, millilerde defans oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı. Maçın 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadele sonrasında taç çizgisine yakın bir noktada yerde kalan Ozan, oyuna devam edemedi.

24 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile soyunma odasına götürülürken, tribünler alkışlarla Ozan'a destek oldu.

Ayrıca çıkarken İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Ozan Kabak'ın yanında giderek moral verdi.