EURO 2024 aday kadrosundaydı! Ümit Milli Takım'a dahil oldu
Milliler EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü!
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