2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Bakü'de karşılaştığı Azerbaycan'a 1-0 mağlup oldu. Azerbaycan'a galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Nigar Mirzaliyeva attı. Bu mücadelenin ardından 6 puanda kalan Ay-yıldızlılar, grupta ikinci sırada yer alıyor. 4 puana yükselen Azerbaycan ise son sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma 12 Temmuz Cuma günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

STAT: Bakü Dalga Arena Stadyumu

HAKEMLER: Nanna Lof Andersen, Sidsel Rasmussen, Anna Kjaer Schmidt, Frida Klarlund (Danimarka)

AZERBAYCAN: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova, Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristinha Bakarandze, Vusala Seyfatdinova (Dk. 63 Zhala Mahsimova), Alina Dorofeeva (Dk. 62 Yeliz Acar), Peritan Bozdag (Dk. 90+2 Nazlıcan Parlak)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 46 Miray Cin), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal (Dk. 87 Kader Hançar), Ece Türkoğlu, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 64 Arzu Karabulut), Yağmur Uraz (Dk. 35 Busem Şeker)

GOL: Dk.90 Nigar Mirzaliyeva (Azerbaycan)

SARI KARTLAR: Mana Mollayeva, Peritan Bozdag, Diana Mammadova (Azerbaycan), Arzu Karabulut, Miray Cin (Türkiye)