Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 4'üncü Grup'ta Teksas eyaletinin Arlington kentinde Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Antalya etabında 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak 7 puan toplayan millilerin, VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:
29 MAYIS ÇARŞAMBA:
22.30 Almanya-Türkiye
31 MAYIS CUMA:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 HAZİRAN CUMARTESİ:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 HAZİRAN PAZAR:
23.00 ABD-Türkiye