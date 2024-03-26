Milliler'in son provaları! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i!

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Avusturya ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek milli arayı moralli kapatmak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 09:31